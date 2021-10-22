Dünya futbol tarihinin en ikonik futbolcularından biri olan Ronaldinho, Kylian Mbappe'nin bir gün Ballon d'Or'u kazanacağını düşündüğünü açıkladı.
Bu tarz oyuncuları sevdiğini söyleyen Sambacı, "Bu benim sevdiğim bir oyun tarzı, hızı ve top sürme özellikleri ile bence Mbappe bir gün Ballon d'Or'u alacak" dedi.
Sürekli olarak Real Madrid'e transfer olacağı konuşulan Mbappe'nin bu ödülü alabilmek için Ligue 1'den ayrılması gerektiği sürekli tartışılıyor. Bu yıl Ballon d'Or adaylarından biri olan Mbappe, ödüle dördüncü kez aday oldu ve şimdiye kadar en fazla dördüncü olabilir.
"Messi ve Neymar çok iyi arkadaş"
PSG'nin eski futbolcusu Ronaldinho yaptığı açıklamada, Barcelona'dan PSG'ye transfer olan Lionel Messi ve vatandaşı Neymar ile olan ilişkisinden de bahsetti.
Ronaldinho, Messi ve Neymar için "Onlar arkadaş" dedi. Efsane isim ayrıca "Birlikte oynuyorlar, bu putperestlik veya hayranlık ile ilgili bir hikaye değil. Bu bir dostluk hikayesi ve hatta onların çok iyi arkadaş olduklarını söyleyebilirim." dedi.
"Benim için sürpriz oldu"
Messi'nin Barcelona'dan ayrılması ile ilgili de konuşan Ronaldinho, "Barcelona'ya geldiğimde, bu harika genç adam Messi hakkında zaten çok fazla konuşuluyordu sonra birlikte antrenman yaptığımızda kalitesini gördüm. Her maçta ve antrenmanda onun farklı olduğunu gördük. Onu yaparken izlemek bir zevkti ve o benim için gerçek bir arkadaş oldu." ifadelerini kullandı.
PSG'nin Leipzig maçı öncesi Messi ile de görüşmesinden bahseden Ronaldinho "Onu Avrupa'da başladığım kulüpte gördüğüm için çok mutluyum, olacağını düşündüğüm bir şey olmasa da. Kariyerini Barcelona'da bitireceğinden emindim. Benim için sürpriz oldu. PSG'yi seviyorum ama bu benim için sürpriz oldu çünkü onu Barcelona'ya ait olmayan bir formayla göreceğimi hiç düşünmemiştim." diye konuştu.
Bu tarz oyuncuları sevdiğini söyleyen Sambacı, "Bu benim sevdiğim bir oyun tarzı, hızı ve top sürme özellikleri ile bence Mbappe bir gün Ballon d'Or'u alacak" dedi.
Sürekli olarak Real Madrid'e transfer olacağı konuşulan Mbappe'nin bu ödülü alabilmek için Ligue 1'den ayrılması gerektiği sürekli tartışılıyor. Bu yıl Ballon d'Or adaylarından biri olan Mbappe, ödüle dördüncü kez aday oldu ve şimdiye kadar en fazla dördüncü olabilir.
"Messi ve Neymar çok iyi arkadaş"
PSG'nin eski futbolcusu Ronaldinho yaptığı açıklamada, Barcelona'dan PSG'ye transfer olan Lionel Messi ve vatandaşı Neymar ile olan ilişkisinden de bahsetti.
Ronaldinho, Messi ve Neymar için "Onlar arkadaş" dedi. Efsane isim ayrıca "Birlikte oynuyorlar, bu putperestlik veya hayranlık ile ilgili bir hikaye değil. Bu bir dostluk hikayesi ve hatta onların çok iyi arkadaş olduklarını söyleyebilirim." dedi.
"Benim için sürpriz oldu"
Messi'nin Barcelona'dan ayrılması ile ilgili de konuşan Ronaldinho, "Barcelona'ya geldiğimde, bu harika genç adam Messi hakkında zaten çok fazla konuşuluyordu sonra birlikte antrenman yaptığımızda kalitesini gördüm. Her maçta ve antrenmanda onun farklı olduğunu gördük. Onu yaparken izlemek bir zevkti ve o benim için gerçek bir arkadaş oldu." ifadelerini kullandı.
PSG'nin Leipzig maçı öncesi Messi ile de görüşmesinden bahseden Ronaldinho "Onu Avrupa'da başladığım kulüpte gördüğüm için çok mutluyum, olacağını düşündüğüm bir şey olmasa da. Kariyerini Barcelona'da bitireceğinden emindim. Benim için sürpriz oldu. PSG'yi seviyorum ama bu benim için sürpriz oldu çünkü onu Barcelona'ya ait olmayan bir formayla göreceğimi hiç düşünmemiştim." diye konuştu.