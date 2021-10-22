"Messi ve Neymar çok iyi arkadaş"

"Benim için sürpriz oldu"

Dünya futbol tarihinin en ikonik futbolcularından biri olan'nin bir günkazanacağını düşündüğünü açıkladı.Bu tarz oyuncuları sevdiğini söyleyen, "" dedi.Sürekli olarak Real Madrid'e transfer olacağı konuşulan Mbappe'nin bu ödülü alabilmek için Ligue 1'den ayrılması gerektiği sürekli tartışılıyor. Bu yıl Ballon d'Or adaylarından biri olan Mbappe, ödüle dördüncü kez aday oldu ve şimdiye kadar en fazla dördüncü olabilir.PSG'nin eski futbolcusu Ronaldinho yaptığı açıklamada, Barcelona'dan PSG'ye transfer olanve vatandaşıile olan ilişkisinden de bahsetti.Ronaldinho, Messi ve Neymar için "" dedi. Efsane isim ayrıca "" dedi.Messi'nin Barcelona'dan ayrılması ile ilgili de konuşan, "." ifadelerini kullandı.PSG'nin Leipzig maçı öncesi Messi ile de görüşmesinden bahseden Ronaldinho "." diye konuştu.