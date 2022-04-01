Ronaldinho: "Mbappe Nicolas Anelka'ya benziyor"

Brezilyalı efsane isim Ronaldinho, Kylian Mbappe'yi Nicolas Anelka'ya benzettiğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Ronaldinho: 'Mbappe Nicolas Anelka'ya benziyor'
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01 Nisan 2022 02:00
Brezilyalı efsane Ronaldinho, Kylian Mbappe'yi Nicolas Anelka'ya benzetti.

RMC Sport'a verdiği röportajda konuşan Ronaldinho, "Mbappe'yi seviyorum, harika bir futbolcu. O, maç izleme isteğinizi artıran bir oyuncu." diye konuştu.

Ronaldinho Mbappe'yi eski Fenerbahçeli Nicolas Anelka'ya benzettiğini söyleyerek, "Mbappe bana Nicolas Anelka'yı hatırlatıyor. Her yerde başarılı olabilir ama umarım doğru tercihler yapar" açıklamasını yaptı.

Yıldız isim sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mbappe'nin PSG'de kalmasını dilediğini de sözlerine ekledi.

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