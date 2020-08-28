Ronaldinho dışarı çıktı, ilk paylaşımını yaptı

Brezilyalı yıldız Ronaldinho, Paraguay'daki hapis cezasını tamamlayarak kaldığı otelden ayrıldı ve sosyal medya aracılığı ile ilk paylaşımını gerçekleştirdi.

, Fotoğraf; EPA
Ronaldinho dışarı çıktı, ilk paylaşımını yaptı
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28 Ağustos 2020 04:12
Paraguay'a sahte pasaportla girdiği için 6 aydır hapiste olan Ronaldinho tahliye oldu ve ilk paylaşımını yaptı.

Ağabeyi Roberto ile vergi borçları nedeniyle Brezilya'dan çıkması yasak olan Ronaldinho, sahte pasaportla Paraguay'a gidince 6 ay hapis cezası almıştı. Önce hapishanede 4 ay geçiren ve daha sonrasında cezası ev hapsine dönüşünce otele taşınarak cezasını tamamlayan Ronaldinho, sosyal medyada ilk paylaşımını yaptı.

Ronaldinho zor günleri bundan sonra geride bıraktığını belirterek yayınladığı mesajında kendisine destek olan sevenlerine teşekkür etti. Ayrıca paylaşımda hayatının anlatıldığı bir filmin de tanıtımını gerçekleştirdi.

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