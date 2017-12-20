Ronald Koeman'dan Galatasaray'a olumlu haber

Galatasaray'da teknik direktör konusundaki belirsizlik sürerken, Başkan Dursun Özbek ve kurmayları çalışmalara başladı. Sarı-kırmızılılarda yapılacak tercihte hocanın boşta olması öncelikli kriter...
Karabük'ten Tudor'u getirerek ağzı yanan sarı-kırmızılılar bu nedenle Bursaspor'un Fransız teknik direktörü Paul Le Guen ile Kayserispor'un Rumen hocası Sumudica'yı gündemine almadı. Başkan ve ekibi, gelecek hocaya Göztepe maçından sonra takıma emanet etme kararı aldı.
Gündemdeki adaylar ve son durumları şöyle:
Ronald Koeman: Son olarak Everton'da görev yapan Hollandalı teknik adam olumlu haber gönderdi. 54 yaşındaki çalıştırıcının gelme ihtimali yüksek bulunuyor.
Fatih Terim: Başkan Dursun Özbek'in açıklamaları sonrası isminin ön planda olmadığı algılandı. Terim'le ilgili diğer soruyu da pas geçilmesi de, Fatih Hoca'nın gelişinin zor olduğu şeklinde yorumlandı.
Laurent Blanc: Fransızca konuşan futbolcuların sayısal olarak fazlalığı ve boşta olması ünlü teknik adamı gündeme getirdi. Ancak yüksek maliyeti büyük sıkıntı. 5 milyon eurodan kapıyı açacağı söyleniyor.
Thomas Tuchel: Alman çalıştırıcının projeye nasıl bakacağı bilinmiyor. Borussia Dortmund'tan ayrılmış olması ve sonrasında Türkiye'ye gelip gelmeyeceği de yine belirsiz...
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Karabük'ten Tudor'u getirerek ağzı yanan sarı-kırmızılılar bu nedenle Bursaspor'un Fransız teknik direktörü Paul Le Guen ile Kayserispor'un Rumen hocası Sumudica'yı gündemine almadı. Başkan ve ekibi, gelecek hocaya Göztepe maçından sonra takıma emanet etme kararı aldı.
Gündemdeki adaylar ve son durumları şöyle:
Ronald Koeman: Son olarak Everton'da görev yapan Hollandalı teknik adam olumlu haber gönderdi. 54 yaşındaki çalıştırıcının gelme ihtimali yüksek bulunuyor.
Fatih Terim: Başkan Dursun Özbek'in açıklamaları sonrası isminin ön planda olmadığı algılandı. Terim'le ilgili diğer soruyu da pas geçilmesi de, Fatih Hoca'nın gelişinin zor olduğu şeklinde yorumlandı.
Laurent Blanc: Fransızca konuşan futbolcuların sayısal olarak fazlalığı ve boşta olması ünlü teknik adamı gündeme getirdi. Ancak yüksek maliyeti büyük sıkıntı. 5 milyon eurodan kapıyı açacağı söyleniyor.
Thomas Tuchel: Alman çalıştırıcının projeye nasıl bakacağı bilinmiyor. Borussia Dortmund'tan ayrılmış olması ve sonrasında Türkiye'ye gelip gelmeyeceği de yine belirsiz...
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın