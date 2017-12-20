  •  
    6-2'den sonra Volkan; "Bu utancı temizleriz.."
  •  
    Galatasaray taraftarının en çok istediği transfer
  •  
    Üç büyüklerin tarihi transfer kapışması
  •  
    Janssen, Fenerbahçe'yi yaktı! İşte o şok rapor!..
  •  
    Beşiktaş sezon sonu SİL baştan! 10 BİLET hazır!

Ronald Koeman'dan Galatasaray'a olumlu haber

Galatasaray'ın teknik direktör adayları arasında yer alan Koeman, teklif gelmesi halinde sarı-kırmızılılara sıcak bakıyor.

Kaynak: Milliyet
Ronald Koeman'dan Galatasaray'a olumlu haber
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Aralık 2017 03:49
Galatasaray'da teknik direktör konusundaki belirsizlik sürerken, Başkan Dursun Özbek ve kurmayları çalışmalara başladı. Sarı-kırmızılılarda yapılacak tercihte hocanın boşta olması öncelikli kriter...

Karabük'ten Tudor'u getirerek ağzı yanan sarı-kırmızılılar bu nedenle Bursaspor'un Fransız teknik direktörü Paul Le Guen ile Kayserispor'un Rumen hocası Sumudica'yı gündemine almadı. Başkan ve ekibi, gelecek hocaya Göztepe maçından sonra takıma emanet etme kararı aldı.

Gündemdeki adaylar ve son durumları şöyle:

Ronald Koeman: Son olarak Everton'da görev yapan Hollandalı teknik adam olumlu haber gönderdi. 54 yaşındaki çalıştırıcının gelme ihtimali yüksek bulunuyor.

Fatih Terim: Başkan Dursun Özbek'in açıklamaları sonrası isminin ön planda olmadığı algılandı. Terim'le ilgili diğer soruyu da pas geçilmesi de, Fatih Hoca'nın gelişinin zor olduğu şeklinde yorumlandı.

Laurent Blanc: Fransızca konuşan futbolcuların sayısal olarak fazlalığı ve boşta olması ünlü teknik adamı gündeme getirdi. Ancak yüksek maliyeti büyük sıkıntı. 5 milyon eurodan kapıyı açacağı söyleniyor.

Thomas Tuchel: Alman çalıştırıcının projeye nasıl bakacağı bilinmiyor. Borussia Dortmund'tan ayrılmış olması ve sonrasında Türkiye'ye gelip gelmeyeceği de yine belirsiz...



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy - Combi 1.9 Tdi
49.500 TL
Opel Astra
FİYATI 53 BİN TL DEN İNDİRDİM DAHA UYGUN
44.900 TL
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy - Combi 1.9 Tdi
49.500 TL
Volkswagen Passat
2011 MODEL PASSAT F1 DSG ŞANZUMAN OTOMAT
72.900 TL
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için