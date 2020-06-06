Ronald Koeman'dan Barcelona itirafı

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, Barcelona'dan teklif aldığını açıkladı.Katalan kulübünün, Valverde'nin yerine geçmesi için tekllf yaptığını belirten Hollandalı hoca, "Barcelona bana birkaç kez teklif yaptı ancak sözümü tuttum ve Avrupa Şampiyonası oynanacağı için Hollanda Milli Takımında kaldım. Gelecekte ne olacağını göreceğiz. EURO 2020 sonrasında ayrılma ihtimalim vardı. Herkes benim hayalimin Barcelona'yı çalıştırmak olduğunu biliyor" ifadelerini kullandı.Hollandalı eski futbolcu, 1989-1995 yılları arasonda Barcelona'da oynadı ve 4 La Liga şampiyonluğu ile 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı.