Ronald Koeman: 'Üst düzey seviyede değiliz'

Barcelona'da yetkinliği tartışılan teknik adam Ronald Koeman, Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile oynayacakları maçın öncesinde dikkat çeken bir itirafta bulundu.



Artık üst düzey kulüpler arasında olmadıklarını söyleyen Koeman, "Gerçekçi olmalıyız, takımdaki değişiklikleri göz önüne alırsak üst düzey kulüplerin seviyesinde kalmamız çok zor. Benfica karşısında zor bir maç olacak, içeride oynuyorlar ve nasıl bir atmosferin bizi beklediğinin farkındayız." dedi.



İlk maçında Bayern Münih'e 3-0 yenilen Barcelona'nın Benfica ile oynayacağı mücadele 29 Eylül 22:00'da başlayacak.



