Ronald Koeman: 'Tartışılmaya alıştım'

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, koltuğunun sallanması nedeniyle herhangi bir endişesi olmadığını söyledi.



Valencia maçı öncesi konuşan Hollandalı teknik adam, "Geleceğimle ilgili konuşulmasına alıştım, büyük bir takımda bu normal. Geçen sene de bunlar yaşandı ancak başkan beni destekledi. Maçları kazanmalıyız. Artık geçmişle ilgili konuşmayacağım" dedi.



Barcelona, La Liga'da 7 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlikle 12 puan toplayabildi.





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