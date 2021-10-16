Ronald Koeman: "Tartışılmaya alıştım"

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman geleceğiyle ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Ronald Koeman: 'Tartışılmaya alıştım'
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16 Ekim 2021 14:56
Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, koltuğunun sallanması nedeniyle herhangi bir endişesi olmadığını söyledi.

Valencia maçı öncesi konuşan Hollandalı teknik adam, "Geleceğimle ilgili konuşulmasına alıştım, büyük bir takımda bu normal. Geçen sene de bunlar yaşandı ancak başkan beni destekledi. Maçları kazanmalıyız. Artık geçmişle ilgili konuşmayacağım" dedi.

Barcelona, La Liga'da 7 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlikle 12 puan toplayabildi.


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