Ronald Koeman: "Messi, tarihin en iyisi"

Barcelona Teknik Direktörü Koeman, Messi için açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Ronald Koeman: 'Messi, tarihin en iyisi'
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09 Şubat 2021 21:10
Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, takımın Arjantinli süperstarı Lionel Messi için övgü dolu ifadeler kullandı.

Messi'nin tarihin en iyi futbolcusu olduğunu dile getiren Koeman, "Messi'nin yaptıkları inanılmaz. Attığı goller, kazandığı kupalar... Televizyon izlemiyorum çok fazla, o yüzden Superbowl'u da izlemedim ancak Messi için futbolun en iyisi diyebilirim. Cruyff, Pele ve Maradona gibi oyuncularla kıyaslamak zor ancak son 15 yılda gördüklerimi değerlendirirsem, Messi tarihin en iyisi." ifadelerini kullandı.



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