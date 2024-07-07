Ronald Koeman: "Ferdi harika bir oyuncu"

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, Ferdi Kadıoğlu hakkında yorumlarda bulundu.

Ronald Koeman: 'Ferdi harika bir oyuncu'
Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, Ferdi Kadıoğlu hakkında yorumlarda bulundu.

Kendisine sorulan, "Ferdi Kadıoğlu'nun Hollanda'yı seçmesini ister miydiniz?" sorusunu yanıtlayan Koeman, şu sözleri sarf etti;

"Bu onun verdiği bir karar. Ferdi gerçekten çok iyi bir oyuncu. Onu tebrik ediyorum, bugün de harika bir maç oynadı. Başarılar dilerim." 

Alt yaş gruplarında Hollanda Milli Takımı'nda forma giyen Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım seviyesine geldiğinde Türk Milli Takımı'nda oynamayı tercih etmişti.


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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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