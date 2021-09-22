Barcelona'da görevden alınacağı konuşulan Ronald Koeman, eleştiriler ve takımdaki son durum hakkında açıklamalarda bulundu.



Bayern Münih'e 3-0 kaybetmelerinin ardından Granada ile Camp Nou'da 1-1 kalmaları hakkında konuşan Hollandalı teknik adam, yeni bir yapılanmaya gittiklerini ve ilerleyen süreçte başarıya ulaşacaklarını açıkladı.



Basın toplantısında soru almayan ve sadece açıklama yapan Ronald Koeman "Kulüp benim önderliğimde yeniden yapılanmaya gitti. Mali durum ortada. Bu da büyük yatırımlar yapmadan, takımı yeniden inşa etmemiz anlamına geliyor. Yeni Xavi ve Iniesta çıkarabiliriz ama zaman lazım. Barcelona tarihinde ilk kez maç kaybetmedi. Biraz sabır gerekiyor. Ekonomik şartlar nedeniyle gençlere şans veriyoruz. Avrupa futbolu onlar için okul. Şampiyonlar Ligi'nde şu an mucize yaratamayız. Bize destek olun, birkaç yıl içinde dünya yıldızlarımız olacak." ifadelerini kullandı.



Bu sezon La Liga'da Real Sociedad ve Getafe'yi yenen Barcelona, Athletic Bilbao ve Granada ile berabere kalarak 8 puan toplayabildi.



