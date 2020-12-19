Ronald Koeman: 'Barcelona yönetmesi zor bir kulüp'

Hollandalı teknik direktör Ronald Koeman, takımı Barcelona'yı değerlendirdi ve medyaya bazı eleştirilerde bulundu.



Barcelona, Ronald Koeman altında ilk 10 lig maçının 4'ünü kaybederek son 30 yılın en kötü başlangıcını yaptı. Bunun ardından üst üste maç kazanan takım, tekrar 5. sıraya kadar geldi ama eleştiriler sürüyor.



"İŞİNİZ ÇOK KOLAY"



Basını eleştiren Koeman açıklamasında; "Kazanırken her şey kolaydır. Basının işi kolay, bir olayın fotoğrafını çekip onu yorumlayabilirler ama soyunma odasında ne olduğunu bilmiyorsunuz. Maç önü, devre arası ya da maç sonunda ne olduğunu bilmiyorsunuz. İşiniz kolay." dedi.



Barcelona'nın son durumunu değerlendiren deneyimli teknik direktör; "Burası teknik direktörlük için zor bir yer. Barça, işiniz için rahat bir alan bulamayacağınız karmaşık ve hareketli bir kulüp." açıklamasında bulundu.



