Romeo Lavia'nın tercihi Chelsea!

Southampton forması giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Romeo Lavia, Liverpool ve Chelsea arasından tercihini mavilerden yana kullandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Romeo Lavia'nın tercihi Chelsea!
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14 Ağustos 2023 19:32
Southampton forması giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Romeo Lavia, transfer için son kararını verdi.

The Athletic'te yer alan habere göre, Belçikalı futbolcunun kendisini transfer etmek isteyen Liverpool ve Chelsea arasından Chelsea'de karar kıldığı belirtildi.

Chelsea'nin, genç futbolcunun transferi için Southampton'a 58 milyon euro ve bonuslar ödeyeceği aktarıldı. Londra ekibinin, bu transferi kısa süre içerisinde resmiyete dökmeyi planladığı vurgulandı.

Southampton'ın Manchester City'nin U21 takımından geçen yıl kadrosuna kattığı Lavia, Southampton'da 34 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

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