Romelu Lukaku: 'Zihinsel olarak iflas etmiştim'

EURO 2020 son 16 turunda Portekiz ile karşılaşacak olan Belçika'da tüm dikkatler Romelu Lukaku üzerine çevrildi. Portekiz'in süper starı Cristiano Ronaldo'ya karşı en büyük güç olarak sahada yer alacak olan Romelu Lukaku son 2 yıldaki inanılmaz gelişimi ile bambaşka bir futbolcu profiline dönüştü.



EURO 2020'de de şu ana kadar kusursuz bir turnuva performansı sergileyen Romelu Lukaku, Inter'de yaşadığı şampiyonluğun kendisine büyük bir özgüven aşıladığını ifade etti.



2018 ile 2021 arasında kendisini mental olarak çok geliştirdiğini ifade eden Lukaku, "Manchester United'da olduğum dönemde, 2018 yılında ruhsal olarak çok önemli sorunlar yaşadım, bunu daha sonra anlatacağım ancak şu anda çok iyi durumdayım. Zihinsel olarak kendimi nasıl tedavi edebileceğimi buldum ve bu geçen 2.5 yıllık süreçte de sürekli yanımda olan Thierry Henry'e çok şey borçluyum" dedi.



