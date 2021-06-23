Romelu Lukaku: 'Türkiye'ye geleceğim'

Belçika Milli Takımı ve Inter'in dünyaca ünlü golcüsü Romelu Lukaku sosyal medya hesabından futbolseverlerin sorularını yanıtladı.



Babası Roger Lukaku'nun 1997-1997 sezonunda Gençlerbirliği forması giymesi nedeniyle çocukluk yıllarında Türkiye'de bulunan Romelu Lukaku, Türkiye ile ilgili gelen bir soruya da cevap verdi.



"Baban, Türkiye'de futbol oynadı. Türkiye'yi seviyor musun? Türkler olarak seni seviyoruz." sorusuna yanıt veren Romelu Lukaku "Türkiye'yi seviyorum. Türkiye'deki günlerimizi pek hatırlamasam da bir gün orayı ziyaret edeceğim." ifadelerini kullandı.



Belçika Milli Takımı'nda EURO2020'de oynadığı 3 maçta forma giyen Romelu Lukaku, 3 kez fileleri havalandırdı.



