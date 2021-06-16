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Romelu Lukaku: "Maça zor konsantre oldum"

Romelu Lukaku, Belçika'nın Danimarka'yı 2-1 yendiği maç sonunda konuştu.

Romelu Lukaku: 'Maça zor konsantre oldum'
Belçika'nın yıldız ismi Romelu Lukaku, Danimark'yı mağlup ettikleri maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Lukaku açıklamasında Inter'den de takım arkadaşı olan Eriksen'in rahatsızlığı nedeniyle maça çok zor konsantre olabildiğini söyleyerek, "İlk yarıda duygularımı bastırmak zorunda kaldım, ağlamamak için kendimi zor tuttum. Futbol oynamak çok zordu. Devrede kendime gelebildim ve sonrasında futbola odaklanabildim." ifadelerini kullandı.

Rakiplerinin büyük bir karakter ortaya koyduğunu belirten Lukaku, "Danimarka halkı bugün harika bir karakter gösterdi. Daha iyi bir sonucu hak etmişlerdi aslında. Teknik direktörlerine, yaptıkları için saygı duyduğumu söyledim. Eriksen'in hayatını kurtardıkları için tüm Danimarka takımına minnettarım." diye konuştu.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 2 2 0 0 6 0 6 6
2 Galler 2 1 1 0 3 1 2 4
3 İsviçre 2 0 1 1 1 4 -3 1
4 Türkiye 2 0 0 2 0 5 -5 0
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