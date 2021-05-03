Romelu Lukaku: 'Kariyerimin en iyi sezonu!'

Inter'in 11 yıl sonra şampiyon olmasında en büyük paya sahip isimlerden biri olan Romelu Lukaku, Sky Sports'a konuştu.



Lukaku, "Kariyerimin en iyi yılını geçirdim. Kendimi harika hissediyorum. Müthiş işler başardık. Umarım önümümüzdeki sezonlarda da bu şekilde devam ederiz. Şampiyonlukta emeği geçen herkesi tebrik ederim." dedi.



Ligde 21 gole imza atan Belçikalı forvet, "Inter için oynamaktan gurur duyuyorum. Halkla beraber içiçe bu şampiyonluğu kutlamayı çok siterdim. Birçok Inter oyuncusu, kariyerinde ilk kez lig şampiyonluğu kazandı. Bunun için de çok mutluyum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



