Romelu Lukaku, Inter'e dönmek istiyor!

Chelsea'nin yıldız golcüsü Romelu Lukaku'nun, İngiliz ekibinde mutsuz olduğu ve eski kulübü Inter'e dönmek istediği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Romelu Lukaku, Inter'e dönmek istiyor!
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24 Şubat 2022 19:16
Premier Lig devi Chelsea'nin yıldız forveti Romelu Lukaku için flaş bir iddia gündeme geldi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Belçikalı golcünün Chelsea'de mutsuz olduğu ve eski kulübü Inter'e dönmek istediği belirtildi.

Haberde Chelsea'den yıllık 12.5 milyon euro kazanan yıldız oyuncunun İtalyan ekibi için maaşında indirime gidebileceği aktarıldı.

Ayrıca Belçikalının Inter'e dönebilmesi için tek olası seçeneğin kiralık olduğu kaydedildi.

Öte yandan Inter'in Sassuolo golcüsü Gianluca Scamacchi'yi transferi için görüşmelerde bulunduğu ve bundan dolayı Lukaku için herhangi bir girişimde bulunup bulunmayacağının bilinmediği ifade edildi.

Ağustos 2021'de Chelsea'ye transfer olan Romelu Lukaku, bu sezon İngiliz ekibiyle çıktığı 26 maçta, 8 gol atma başarısı gösterdi.

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