Romelu Lukaku için ciddi aday: Tottenham!

İngiltere Premier Lig devi Chelsea'de Romelu Lukaku krizi devam ediyor.



La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Belçikalı golcü, Manchester City ya da Tottenham'a transfer olabilir. Lukaku'nun tercihinin Inter'den tanıdığı Antonio Conte'nin yönetiminde olan Tottenham olabileceği ifade edildi.



Romelu Lukaku'nun transferi gerçekleşirse Tottenham, Fiorentina'dan Dusan Vlahovic'ten vazgeçecek.



Bu sezon Chelsea formasıyla 18 resmi maça çıkan Lukaku, 7 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.





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