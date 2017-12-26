Premier Lig'de Manchester City'nin 13 puan gerisinde kalan Manchester United'da forvetler arasında kriz çıktı.
İngiltere basınında yer alan haberlere göre; Zlatan Ibrahimovic'in takıma dönmesi ve tavırları, Romelu Lukaku'yu mutsuz etti.
Haberde; Lukaku'nun Mourinho ve ekibine kızgın olduğu belirtildi. Ayrıca Ibrahimovic'e gösterilen özel ilgisi sebebiyle Mourinho ve Paul Pogba'ya tepkili olduğu kaydedildi.
Romelu Lukaku'nun son 2 golünde sevinmemesinin sebebi olarak Zlatan Ibrahimovic ve Jose Mourinho ile yaşadığı sorunlar gösterildi.
Sezon başında Everton'dan 84 milyon euroya transfer edilen Romelu Lukaku, bu sezon 28 maçta 15 gol attı ve 4 asist yaptı.
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İngiltere basınında yer alan haberlere göre; Zlatan Ibrahimovic'in takıma dönmesi ve tavırları, Romelu Lukaku'yu mutsuz etti.
Haberde; Lukaku'nun Mourinho ve ekibine kızgın olduğu belirtildi. Ayrıca Ibrahimovic'e gösterilen özel ilgisi sebebiyle Mourinho ve Paul Pogba'ya tepkili olduğu kaydedildi.
Romelu Lukaku'nun son 2 golünde sevinmemesinin sebebi olarak Zlatan Ibrahimovic ve Jose Mourinho ile yaşadığı sorunlar gösterildi.
Sezon başında Everton'dan 84 milyon euroya transfer edilen Romelu Lukaku, bu sezon 28 maçta 15 gol attı ve 4 asist yaptı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın