Premier Lig'de Manchester City'nin 13 puan gerisinde kalanforvetler arasında kriz çıktı.İngiltere basınında yer alan haberlere göre; Zlatan Ibrahimovic'in takıma dönmesi ve tavırları, Romelu Lukaku'yu mutsuz etti.Haberde; Lukaku'nun Mourinho ve ekibine kızgın olduğu belirtildi. Ayrıca Ibrahimovic'e gösterilen özel ilgisi sebebiyle Mourinho ve Paul Pogba'ya tepkili olduğu kaydedildi.Romelu Lukaku'nun son 2 golünde sevinmemesinin sebebi olarak Zlatan Ibrahimovic ve Jose Mourinho ile yaşadığı sorunlar gösterildi.Sezon başında Everton'dan 84 milyon euroya transfer edilen Romelu Lukaku, bu sezon 28 maçta 15 gol attı ve 4 asist yaptı.