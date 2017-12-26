  •  
    Arsenal'de çare TÜRK! 35 milyonluk bir TEKLİF
  •  
    Beşiktaş'ta çifte imza! "İki isim ile de anlaştı"
  •  
    Sezon sonu transferi BEKLENEN 15 isim!..
  •  
    Galatasaray taraftarının en çok istediği transfer
  •  
    F.Bahçe'nin yıldız adayı için flaş kararı açıkladı!

Romelu Lukaku, Ibrahimovic'ten rahatsız!

Manchester United'ın golcüsü Romelu Lukaku'nun, Zlatan Ibrahimovic'in sakatlıktan dönüp takıma katılması sebebiyle mutsuz olduğu belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Romelu Lukaku, Ibrahimovic'ten rahatsız!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Aralık 2017 02:32
Premier Lig'de Manchester City'nin 13 puan gerisinde kalan Manchester United'da forvetler arasında kriz çıktı.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre; Zlatan Ibrahimovic'in takıma dönmesi ve tavırları, Romelu Lukaku'yu mutsuz etti.

Haberde; Lukaku'nun Mourinho ve ekibine kızgın olduğu belirtildi. Ayrıca Ibrahimovic'e gösterilen özel ilgisi sebebiyle Mourinho ve Paul Pogba'ya tepkili olduğu kaydedildi.

Romelu Lukaku'nun son 2 golünde sevinmemesinin sebebi olarak Zlatan Ibrahimovic ve Jose Mourinho ile yaşadığı sorunlar gösterildi.

Sezon başında Everton'dan 84 milyon euroya transfer edilen Romelu Lukaku, bu sezon 28 maçta 15 gol attı ve 4 asist yaptı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Opel Astra
PIRIL PIRIL TEMİZ 1.3 CDTİ DİZEL 90 BEYG
44.900 TL
Karsan J9
2011 KARSAN J10 20 KİŞİLİK - PLAKALI VE
38.750 TL
Volkswagen 1200
VW POLO 1.2 TDI TRENDLINE (75) Temiz Ara
52.000 TL
Volkswagen 1200
VW POLO 1.2 TDI TRENDLINE (75) Temiz Ara
52.000 TL
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için