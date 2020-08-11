Romelu Lukaku: "Barella fantastik! Her yerde"

Romelu Lukaku, Leverkusen'i 2-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde son 4 takım arasına kalmalarını değerlendirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Romelu Lukaku: 'Barella fantastik! Her yerde'
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11 Ağustos 2020 01:01
Romelu Lukaku, Bayer Leverkusen'i 2-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükseldikleri maçın ardından flaş röportajda konuştu.

Belçikalı yıldız, Avrupa Ligi'nde 9 maç üst üste gol atarak bu alanda rekor kırmasına yönelik gelen soruya, "Rekor, rekordur. Ancak, bu maçı kazanmamız her şeyden daha önemliydi. Leverkusen çok kaliteli bir takıma ve harika bir teknik direktöre sahip. Hücumda çok fazla hata yaptık. Birçok pozisyon yakaladık ancak değerlendiremedik. Daha farklı bir galibiyet elde edebilirdik." cevabını verdi.

"Maçın adamı" sorulan Lukaku, "Nicolo Barella! Bana göre harika bir oyuncu. Son haftalarda fantastik bir seviyeye çıktı. Her pozisyonun, her mücadelenin içinde var. İnanılmaz." yorumunu yaptı.

UEFA Avrupa Ligi'ni kaznama şanslarıyla ilgili olarak Lukaku, "Önce yarı finale hazırlanacağız. Önümüzde 1 hafta var. Bizim için çok önemli bir maç olacak. Bir an önce hazır hale gelmeliyiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.




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