Romario: ''Gabriel Jesus seks yapmalı''

Brezilya'nın unutulmaz forvetlerinden, Premier Lig'de Manchester City formasıyla başarılı bir sezon geçiren'a önerilerde bulundu.Brezilya basınına konuşan Romario, ''Yeterince seks yapmasını tavsiye ederim. Boş günlerinde seks yaparsan maç günlerinde daha konsantre olursun. Gabriel Jesus'un yeteneklerinin farkında olduğunu ve Brezilya'yı temsil ettiğini bilmesi gerek. Brezilya Milli Takımı için oynamalı ve Dünya Kupası'nda gol atmalı. En önemli şey bu!'' sözlerini kullandı.Dünya Kupası hakkında da konuşan Romario, ''Dünya Kupası, diğer bütün turnuvalardan farklıdır. Tüm problemlerini unutup, %100 turnuvaya odaklanman gerekiyor. Aksi taktirde başarılı olman mümkün değil'' dedi.