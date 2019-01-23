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Romario: ''Gabriel Jesus seks yapmalı''

Brezilya'nın efsane futbolcularından Romario, Manchester City'nin genç yıldızı Gabriel Jesus'a nasihatlarda bulunurken genç isme seks yapmasını önerdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Romario: ''Gabriel Jesus seks yapmalı''
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23 Ocak 2019 14:14
Brezilya'nın unutulmaz forvetlerinden Romario, Premier Lig'de Manchester City formasıyla başarılı bir sezon geçiren Gabriel Jesus'a önerilerde bulundu.

''BOŞ GÜNLERİNDE SEKS YAPMAK...''

Brezilya basınına konuşan Romario, ''Yeterince seks yapmasını tavsiye ederim. Boş günlerinde seks yaparsan maç günlerinde daha konsantre olursun. Gabriel Jesus'un yeteneklerinin farkında olduğunu ve Brezilya'yı temsil ettiğini bilmesi gerek. Brezilya Milli Takımı için oynamalı ve Dünya Kupası'nda gol atmalı. En önemli şey bu!'' sözlerini kullandı.

''%100 ODAKLANMAN GEREKİYOR''

Dünya Kupası hakkında da konuşan Romario, ''Dünya Kupası, diğer bütün turnuvalardan farklıdır. Tüm problemlerini unutup, %100 turnuvaya odaklanman gerekiyor. Aksi taktirde başarılı olman mümkün değil'' dedi.



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