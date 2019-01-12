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Romanya'dan Galatasaray'a transfer cevabı!

Romanya Ligi takımlarından FCSB (Steaua Bükreş) Başkanı Gigi Becali, Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia edilen Florinel Coman hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Romanya'dan Galatasaray'a transfer cevabı!
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12 Ocak 2019 16:56
Garry Rodrigues'i 9 milyon euroya Al Ittihad'a satan ve yerine kanat oyuncusu arayan Galatasaray için gündeme son olarak Romanya ekibi FCSB'nin 20 yaşındaki oyuncusu Florinel Coman gelmişti.

Romanya ekibinin başkanı Gigi Becali, transfer iddiaları hakkında konuşurken ''Coman, takımın en iyi oyuncusu. Onu ancak 100 milyon euroya satarım. O kadar parayı getirsinler, satayım.'' sözlerini kullandı.

Sol kanat pozisyonunda forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, bu sezon takımıyla 24 maça çıkarken 8 gol ve 6 asist üretti.

HAGI'NIN TAKIMINDA YETİŞTİ

Florinel Coman için Romanya'da ''Romanya'nın Mbappe'si'' deniliyor. Galatasaray'ın efsane ismi Gheorge Hagi'nin akedemisinde yetişen Coman, 2017 yılında Hagi'nin çalıştırdığı Viitorul'dan 2.65 milyon euroya FCSB'ye transfer olmuştu.

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