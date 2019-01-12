Garry Rodrigues'i 9 milyon euroya Al Ittihad'a satan ve yerine kanat oyuncusu arayan Galatasaray için gündeme son olarak Romanya ekibi FCSB'nin 20 yaşındaki oyuncusu Florinel Coman gelmişti.Romanya ekibinin başkanı Gigi Becali, transfer iddiaları hakkında konuşurken ''.'' sözlerini kullandı.Sol kanat pozisyonunda forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, bu sezon takımıyla 24 maça çıkarken 8 gol ve 6 asist üretti.Florinel Coman için Romanya'da ''Romanya'nın Mbappe'si'' deniliyor. Galatasaray'ın efsane ismi Gheorge Hagi'nin akedemisinde yetişen Coman, 2017 yılında Hagi'nin çalıştırdığı Viitorul'dan 2.65 milyon euroya FCSB'ye transfer olmuştu.