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Romanya'dan Fenerbahçe benzetmesi!

Romanya'nın köklü takımlarından Dinamo Bükreş'in teknik direktörü Mircea Rednic, alınan kötü sonuçların ardından Fenerbahçe'yi örnek gösterdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Romanya'dan Fenerbahçe benzetmesi!
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22 Ocak 2019 16:23
Romanya'da bu sezon hayal kırıklığı yaratan Dinamo Bükreş, 21 hafta sonunda sadece 5 galibiyet alırken 14 takımlı Romanya Ligi'nde 11. sırada yer aldı. Romanya'nın köklü takımlarından Dinamo Bükreş'in tarihinin en kötü günlerini yaşadığı dönemde ise teknik direktör Mircea Rednic, Fenerbahçe örneğini verdi.

Romanyalı teknik direktör, takımının kötü durumu hakkında açıklamalarda bulunurken ''Bütün büyük bütçeli takımlar kazanacak diye bir şey yok. Türkiye'de de aynısını görüyoruz. Fenerbahçe'nin devasa bütçesi var, ancak hali ortada. Resmen düşme hattındalar. Manchester United, dünyanın en büyük bütçeli takımlarından birisi. Kaç yıldır ligde şampiyon olamıyorlar? Her şey para demek değildir. Başarıyı yakalamak istiyorsanız yatırımı iyi yapıp basamak basamak ilerlersiniz. Başarı hemen gelmez, 3 yılda gelir.'' sözlerini kullandı.

Romanya Ligi'nde 18 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Dinamo Zagreb, bu sezon 21 maçta sadece 5 kez kazanabildi ve 9 mağlubiyet aldı.

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