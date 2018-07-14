Romanya'da sıradan bir gün

Kale vuruşu kullanacak kaleci geriliyor geriliyor ve geriliyor...

14 Temmuz 2018 14:39
Romanya'da sıradan bir gün
Kale vuruşu kullanacak kaleci geriliyor geriliyor ve geriliyor...


Diğer Haberler

Karşıyaka'da iç transferde 12 isim birden Spor Toto 3. Lig

Karşıyaka'da iç transferde 12 isim birden
'Martin Skrtel'in transferini çok istedi' Türkiye Transferler

"Martin Skrtel'in transferini çok istedi"
Zlatko Dalic: 'Benim oyuncularım için baskı yoktur' Dünya Kupası 2018

Zlatko Dalic: "Benim oyuncularım için baskı yoktur"
Nazilli, Fenerbahçe'den Recep'i istiyor Türkiye Transferler

Nazilli, Fenerbahçe'den Recep'i istiyor
Denizlispor'da Alperen kiralık geliyor Spor Toto 1. Lig

Denizlispor'da Alperen kiralık geliyor
Akhisar UEFA'ya Leicester City ile ısınacak Akhisar Bld. Spor

Akhisar UEFA'ya Leicester City ile ısınacak
Kerim Avcı Eskişehirspor'da Türkiye Transferler

Kerim Avcı Eskişehirspor'da
Antalyaspor Hollanda yolcusu Antalyaspor

Antalyaspor Hollanda yolcusu
Sivaspor'dan neşeli idman Sivasspor

Sivaspor'dan neşeli idman
Daha fazla göster
1

Galatasaray'a Beşiktaş ile rest çekti, ortada kaldı!
2

Galatasaray'da ayrılık! Resmen açıklandı
3

Comolli, Tottenham ile 3 yıldız için masada!
4

Yerry Mina'dan flaş transfer açıklaması!
5

Albayrak'tan İstanbul'da Trezeguet operasyonu!
6

Galatasaray'a 2. samuray; Shinji Kagawa
7

Everton'dan Barcelona'ya paket teklif! Digne-Mina...
8

Ryan Babel, Flamengo'yu reddetti!
9

Fenerbahçe'de Vincent Janssen gelişmesi
10

Galatasaray'da Kurt Zouma harekatı
yukarı ok