Romanya'da Cluj üst üste 3'üncü kez şampiyon

Final maçında Craiova'yı 3-1 mağlup eden CFR Cluj, üst üste üçüncü ve toplamda ise altıncı kez Romanya şampiyonu oldu.

Haber; AA
cfr cluj
cfr cluj
03 Ağustos 2020 23:45
Romanya 1. Futbol Ligi'nde Cluj, 2019-2020 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. 

Lider Cluj, şampiyonluk grubundaki son maçında en yakın takipçisi Craiova'ya konuk oldu.

Ion Oblemenco Stadı'ndaki mücadeleyi 3-1 kazanan Cluj, şampiyon oldu.

Cluj, böylece üst üste 3'üncü, toplamda ise 6'ıncı kez şampiyonluğu elde etti.



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