Romanya serisini devam ettirmek istiyor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu'nun üçüncü ve son maçında 26 Haziran Çarşamba (yarın) Slovakya ile Romanya karşı karşıya gelecek.



Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te E Grubu'nda bulunan iki takım yarın son grup maçına çıkacak.



Frankfurt Arena'da yapılacak maç, TSİ 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert yönetecek. Yardımcı hakemliklerini Jan Seidel ile Rafael Foltyn'in yapacağı mücadelenin dördüncü hakemi ise Felix Zwayer olacak.



İKİ TAKIMDA 3 PUANDA



Slovakya ve Romanya, geride kalan 2 maçta birer galibiyet elde etti.



Gruba 1-0'lık Belçika galibiyetiyle başlayan Slovakya, ikinci karşılaşmada Ukrayna'ya 2-1 yenildi. İlk maçında Ukrayna'yı 3-0'la geçen Romanya ise ikinci müsabakada Belçika'ya 2-0 mağlup oldu.



Mücadele eden 4 takımın da üçer puanda olduğu E Grubu'nda Romanya ilk sırayı alırken, ardından Belçika, Slovakya ve Ukrayna sıralandı.



Grupta aynı saatte başlayacak mücadelede Belçika ile Ukrayna karşılaşacak. Adını son 16 turuna yazdıracak takımlar iki müsabakanın ardından belli olacak.



ROMANYA REKABETTE ÖNDE



İki takım tarihlerinde 12. kez karşı karşıya gelecek.



Rekabette daha önce yapılan 11 maçın 5'ini Rumenler, 2'sini ise Slovaklar kazandı. Dört mücadele de beraberlikle sonuçlandı.



Romanya'nın attığı 20 gole Slovakya 12 golle karşılık verebildi.



