Romanya Milli Takımı'nda Maxim rüzgarı!

Gaziantep FK'nın geçtiğimiz sezon devre arasında Mainz'dan kiraladığı ve sezonun sona ermesiyle birlikte bonservisini alarak 2 yıllığına anlaşma sağladığı Alexandru Maxim Romanya Milli Takımı'nda Avusturya'ya karşı attığı gol ile bir kez daha herkesi kendine hayran bıraktı.



Uluslar Ligi'nde ülkesinin milli takım kadrosuna çağrılan ve ortaya koyduğu performans ile göz dolduran Alexandru Maxim son oynanan maçta Avusturya kalesine attığı şık gol ile de klasını bir kez daha göstermiş oldu.



AÇILIŞ DENİS ALIBEC'TEN



Gaziantep FK'nın transfer listesinde bulunan ancak yüksek bonservis bedeli sebebiyle transferi gerçekleşmeyen golcü futbolcu Denis Alibec maçın henüz 3'üncü dakikasında Romanya'yı öne geçiren golü attı. Romanya'nın deplasmanda Avusturya'yı 3-2 yendiği maçta yine bir başka Gaziantep FK'lı oyuncu Alin Tosca'da 90 dakika forma giyen isim oldu.



