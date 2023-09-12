Romanya - Kosova maçına olaylar damga vurdu!

EURO 2024 Elemeleri'nde Romanya ve Kosova arasındaki mücadele tribünlerde açılan "Kosova Sırbistan'dır" pankartının ardından durdu. Yetkililer arasında yapılan görüşmenin ve yaklaşık 50 dakikalık duraklamanın ardından mücadele yeniden başladı.

Haber; Sporx.com
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Romanya - Kosova maçına olaylar damga vurdu!
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12 Eylül 2023 22:57
Son güncelleme 12 Eylül 2023 23:14
EURO 2024 Elemeleri'nde Romanya ile Kosova arasındaki mücadeleye yaşanan olaylar damga vurdu.

Rumen taraftarlar, Kosova'nın ulusal marşı okunduğu sırada "Sırbistan" tezahüratı yaptı. Daha sonra tribünlerde "Kosova Sırbistan'dır" pankartı açıldı.

Bu gelişmenin ardından maç durdu ve iki takım oyuncuları soyunma odasına gitti.

Stadyumda taraftara Sırbistan lehine tezahürat yapılmaması ve Sırbistan pankartının yeniden açılmaması gerektiği şeklinde anons yapıldı.

Rumen, Kosovalı ve UEFA yetkilileri arasında yapılan toplantının ardından maç için devam kararı çıktı.

Yaklaşık 50 dakikalık duraksamanın ardından Romanya-Kosova mücadelesi yeniden başladı.





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