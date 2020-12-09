Romanya Futbol Federasyonu'ndan Coltescu açıklaması

Romanya Futbol Federasyonu PSG - Başakşehir maçında ırkçı söylemde bulunan maçın 4. hakemi Sebastian Coltescu ile ilgili açıklamada bulundu.

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Romanya Futbol Federasyonu'ndan Coltescu açıklaması
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09 Aralık 2020 01:26
PSG - Başakşehir maçında yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan Rumen 4. hakem Sebastian Coltescu ile ilgili Romanya Futbol Federasyonu açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada her türlü ırkçı ve yabancı düşmanlığının karşısında olduklarını belirterek Coltescu ile ilgili kararın maç raporunun çıkmasıyla alacaklarını açıkladı.

Açıklama şu şekilde:

"Romanya Futbol Federasyonu olarak PSG - Başakşehir maçında yaşananları izliyoruz. Maç raporunun belli olmasından sonra kararımızı açıklayacağız. Romanya Futbol Federasyonu ırkçılığa karşı kesin tavrını belirtmiştir."



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