Romanya Futbol Federasyonu'ndan Coltescu açıklaması

PSG - Başakşehir maçında yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan Rumen 4. hakem Sebastian Coltescu ile ilgili Romanya Futbol Federasyonu açıklamada bulundu.



Yapılan açıklamada her türlü ırkçı ve yabancı düşmanlığının karşısında olduklarını belirterek Coltescu ile ilgili kararın maç raporunun çıkmasıyla alacaklarını açıkladı.



Açıklama şu şekilde:



"Romanya Futbol Federasyonu olarak PSG - Başakşehir maçında yaşananları izliyoruz. Maç raporunun belli olmasından sonra kararımızı açıklayacağız. Romanya Futbol Federasyonu ırkçılığa karşı kesin tavrını belirtmiştir."



