Romanya evinde berabere kaldı

EURO 2024 elemelerinde Romanya sahasında ağırladığı İsrail ile berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Romanya evinde berabere kaldı
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09 Eylül 2023 23:38
EURO 2024 elemeleri I grubu 5. maçında Romanya, Nationala stadında ağırladığı İsrail ile 1-1 berabere kaldı.

Romanya'nın golünü 27. dakikada Denis Alibec atarken, İsrail'in golünü 53. dakikada Oscar Gluh kaydetti.

Romanya bu beraberlikle puanını 9'a yükseltirken, İsrail de 8 puana ulaştı.

Romanya bir sonraki maçta Kosova'yla karşılaşacak, İsrail ise sahasında Belarus'u konuk edecek.

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