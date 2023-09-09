Romanya evinde berabere kaldı

EURO 2024 elemeleri I grubu 5. maçında Romanya, Nationala stadında ağırladığı İsrail ile 1-1 berabere kaldı.
Romanya'nın golünü 27. dakikada Denis Alibec atarken, İsrail'in golünü 53. dakikada Oscar Gluh kaydetti.
Romanya bu beraberlikle puanını 9'a yükseltirken, İsrail de 8 puana ulaştı.
Romanya bir sonraki maçta Kosova'yla karşılaşacak, İsrail ise sahasında Belarus'u konuk edecek.
Romanya'nın golünü 27. dakikada Denis Alibec atarken, İsrail'in golünü 53. dakikada Oscar Gluh kaydetti.
Romanya bu beraberlikle puanını 9'a yükseltirken, İsrail de 8 puana ulaştı.
Romanya bir sonraki maçta Kosova'yla karşılaşacak, İsrail ise sahasında Belarus'u konuk edecek.