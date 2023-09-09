Romanya evinde berabere kaldı

EURO 2024 elemeleri I grubu 5. maçında Romanya, Nationala stadında ağırladığı İsrail ile 1-1 berabere kaldı.



Romanya'nın golünü 27. dakikada Denis Alibec atarken, İsrail'in golünü 53. dakikada Oscar Gluh kaydetti.



Romanya bu beraberlikle puanını 9'a yükseltirken, İsrail de 8 puana ulaştı.



Romanya bir sonraki maçta Kosova'yla karşılaşacak, İsrail ise sahasında Belarus'u konuk edecek.



