Romanya Ermenistan'ı yenerek ikinci sıraya yerleşti

Dünya Kupası Elemeleri J Grubu 8. maçında Romanya, sahasında Ermenistan'ı ağırladı.



Stadionul Steaua'da oynanan karşılaşmayı Romanya 1-0 kazanarak üç puanı aldı.



Maçta Romanya'ya galibiyeti getiren tek golü 26. dakikada Mitrita kaydetti. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Morutan 62. dakikada oyuna girerken bir diğer Galatasaraylı oyuncu Cicaldau 90 dakika sahada kaldı.



Bu sonuçla Romanya 15 puana yükselerek Ermenistan ve Makedonya'yı geçerek Almanya'nın arkasında 2. sıraya yerleşti. Ermenistan ise 12 puanda kaldı.



