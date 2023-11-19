Romanya'dan zirve adına kritik galibiyet!

Fransa, EURO2024 Elemeler I Grubu maçında Romanya, İsrail'i 2-1 mağlup etti.

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Romanya'dan zirve adına kritik galibiyet!
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19 Kasım 2023 00:44
Fransa, EURO2024 Elemeler I Grubu maçında Romanya, İsrail ile karşılaştı.

Puskas Arena'da oynanan maçı Romanya 2-1 kazandı. Konuk ekibin golleri 10. dakikada Puşcaş, 63. dakikada ise Ianis Hagi kaydetti.

Romanya'da 84. dakikada Mihaila kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla Romanya, puanını 19'a çıkardı. İsrail ise 12 puanda kaldı.

Romanya, grubun bir sonraki maçında İsviçre ile karşılaşacak. İsrail ise Andorra ile karşı karşıya gelecek.

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