Roma'nın yeni sportif direktörü, Morgan De Sanctis

Sportif Direktör Gianluca Petrachi ile yollarını ayıracak olan Roma Başkan James Palotta, yerine Galatasaray'da kalecilik yapan Morgan De Sanctis'i getirme kararı aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Roma'nın yeni sportif direktörü, Morgan De Sanctis
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15 Haziran 2020 14:36
Roma Başkanı James Palotta, Sportif Direktör Gianluca Petrachi ile yol ayrımına geldi. Yeni sportif direktör arayışlarına başlayan Roma, Galatasaray'ın eski kalecisi Morgan De Sanctis'i göreve getirme kararı aldı.

Il Tempo'da yer alan habere göre; takımın önümüzdeki sezon planlamasını yaparken Başkan Palotta ile Sportif Direktör Petrachi arasındaki fikir ayrılıkları derinleşti. CEO Guido Fienga ve yönetici Manolo Zubiria ile de görüşen Palotta, Petrachi ile yollarını ayırmaya karar verdi. Bu ayrılık nedeniyle 2.4 milyon euro tazminat ödeyecek olan Roma, yerine yeni sportif direktörünü belirledi.

Roma'da 3 sezon oynayan ve kulüpte takım menajerliği görevini de üstlenen Morgan De Sanctis, halihazırda 2017'den beri Roma'da yardımcı sportif direktör olarak görevine devam ediyor.

43 yaşındaki Morgan De Sanctis, 2008/09 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması giymişti.



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