Roma'nın transferdeki yeni hedefi; Samuel Kalu

Sezon başında yaptığı transferlerle dikkat çeken, gözünü bir başka genç oyuncuya dikti.Roma scoutları, Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux'da forma giyen kanat oyuncusu'yu takibe aldı.Fransız basınında yer alan haberde Roma scout ekibinin, Bordeaux'un Nice'e 1-0 mağlup olduğu maçta 21 yaşındaki Nijeryalı oyuncuyu tribünden takip ettiği belirtildi.Bordeaux'un sezon başında Gent'ten 8,5 milyon euroya transfer ettiği Samuel Kalu, Fransız ekibi ile çıktığı 14 resmi maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.