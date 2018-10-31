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Roma'nın transferdeki yeni hedefi; Samuel Kalu

Cengiz Ünder'in de formasını giydiği AS Roma, Bordeaux'un genç oyuncusu Samuel Kalu'yu takip ediyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Roma'nın transferdeki yeni hedefi; Samuel Kalu
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31 Ekim 2018 02:23
Sezon başında yaptığı transferlerle dikkat çeken Roma, gözünü bir başka genç oyuncuya dikti.

Roma scoutları, Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux'da forma giyen kanat oyuncusu Samuel Kalu'yu takibe aldı.

Fransız basınında yer alan haberde Roma scout ekibinin, Bordeaux'un Nice'e 1-0 mağlup olduğu maçta 21 yaşındaki Nijeryalı oyuncuyu tribünden takip ettiği belirtildi.

Bordeaux'un sezon başında Gent'ten 8,5 milyon euroya transfer ettiği Samuel Kalu, Fransız ekibi ile çıktığı 14 resmi maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.



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