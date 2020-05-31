Roma'nın satışına koronavirüs darbesi

Roma'nın sahibi James Pallotta, koronavirüs dönemi öncesinde kulübün satışı için 710 milyon euro'ya The Friedkin Group'la anlaşmıştı. Alıcı taraf kulübün değerinin 475 milyon euro'ya düştüğünü belirterek yeni teklif yaptı ve kabul görmeyince de anlaşma bozuldu.

Roma'nın satışına koronavirüs darbesi
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31 Mayıs 2020 01:23
Seria A devlerinden Roma'nın sahibi James Pallotta'nın kulübü satma çalışmalarının koronavirüs dönemi sebebiyle sekteye uğradığı iddia edildi.

İtalyan basınında ortaya çıkan haberlere göre James Pallotta'nın Roma'nın satışı için The Friedkin Group ile koronavirüs dönemi öncesinde 710 milyon euro'ya anlaşma sağladığı belirtildi. Ancak alıcı tarafın teklifini 475 milyon euro'ya çekmesiyle anlaşmanın bozulduğu da iddialar arasında yer aldı.

2012 yılında Roma kulübünü satın alan Amerikalı James Pallotta'nın hissesinin bulunduğu bir diğer kulüp ise NBA'den Boston Celtics. Pallotta'nın ayrıca spor yatırımlarının dışında teknoloji alanında da yatırımları bulunuyor.

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