Roma'nın Marcao teklifi ve Fenerbahçe detayı!

AS Roma, transferin bitimine 7 gün kala girişimlerini hızlandırma kararı aldı.



Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Roma, pandemi nedeniyle yaşanan kriz nedeniyle daha fazla bonservis harcaması yapmak istemiyor. İhtiyaç duyulan bölgelere zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde bir politika belirleyen Roma, acil ihtiyaç duyulan stoper ve forvet bölgesi için de benzer bir sistemle ilerleyecek.



Transfere 43 milyon euro harcayıp 45 milyon euro gelir elde eden Roma, kalan 2 milyon euro'luk bütçeyle Real Madrid'den İspanyol forvet Borja Mayoral'i kiralama konusunda el sıkıştı ve 10 milyon euro da satın alma opsiyonu belirledi.



MARCAO İÇİN 'ZORUNLU' OPSİYONLA KİRALAMA



Savunma için Verona'dan Arnavut stoper Marash Kumbulla'yı 3 milyon euro kiralama ve şartlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna katan Roma, Marcao için de benzer bir formülle Galatasaray'ı ikna etmek istiyor.



Galatasaray'ı 'zorunlu' satın alma opsiyonuyla 1 sezon kiralamak isteyen Roma, ret cevabı aldı. Galatasaray, sadece kendi şartlarında ve kendi istediği fiyat ile bu transferin olabileceği yanıtını verdi.



Teknik direktör Fonseca'nın ilk isteği olan Chris Smalling'ten tamamen vazgeçen Roma, hafta boyunca Galatasaray ile görüşmeleri sürdürme kararı aldı.



MARCAO İÇİN 4 İSMİN SATILMASI ŞART

PASTORE, FAZIO, JESUS VE DIEGO PEROTTI



Roma'nın Marcao için Galatasaray'a yapacağı teklifi yükseltmesi içinse satış listesine koyduğu 4 futbolcunun elden çıkması gerektiği belirtildi.



Juan Jesus, Federico Fazio, Javier Pastore ve Diego Perotti'nin satış listesinde olduğu ancak hiçbir takımın bu oyuncular için ya belirlenen bonservis bedelini ödemeye yanaşmadığı ya da oyuncuların istediği maaşları önermediği ortaya çıktı.



Listedeki isimlerden Diego Perotti'yi Fenerbahçe'nin istediği konuşuluyordu.



