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Roma'nın Malcom transferinde film gibi gelişme!

Bordeaux ile Roma'nın prensip anlaşmasına varmasının ardından sağlık kontrolü için Roma'ya gitmeye hazırlanan Malcom için Barcelona devreye girdi. Romalı taraftarlar ise Brezilyalı oyuncuyu havaalanında bekliyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Roma'nın Malcom transferinde film gibi gelişme!
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24 Temmuz 2018 00:31
Roma'nın kadrosuna katmaya hazırlandığı Malcom transferinde flaş bir gelişme yaşandı.

Roma, Malcolm'u transfer etmek için Bordeaux ile prensip anlaşmasına vardı. Brezilyalı oyuncu, sağlık kontrolünden geçmek için Roma'ya gitmek üzere havaalanına gitti.

BARCELONA SON ANDA DEVREYE GİRDİ

Katalan ekibi Barcelona, son anda Bordeaux ile iletişime geçti ve Malcolm'a talip olduğunu bildirdi. Bu gelişmenin ardından Bordeaux anlaşmayı iptal etti.

HAVAALANINDA BEKLİYOR

Sky Sports'ta yer alan haberde; Malcom'u karşılamak için çok sayıda Romalı taraftarın da havaalanında beklediği belirtildi.

Roma'nın Malcom için Bordeaux ile 34 milyon euro bonservis bedeline anlaştığı kaydedilmişti.



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