Roma'nın Malcolm transferinde film gibi gelişme!

kadrosuna katmaya hazırlandığıtransferinde flaş bir gelişme yaşandı.Roma, Malcolm'u transfer etmek için Bordeaux ile prensip anlaşmasına vardı. Brezilyalı oyuncu, sağlık kontrolünden geçmek için Roma'ya gitmek üzere havaalanına gitti.Katalan ekibi Barcelona, son anda Bordeaux ile iletişime geçti ve Malcolm'a talip olduğunu bildirdi. Bu gelişmenin ardından Bordeaux anlaşmayı iptal etti.Sky Sports'ta yer alan haberde; Malcolm'u karşılamak için çok sayıda Romalı taraftarın da havaalanında beklediği belirtildi.Roma'nın Malcolm için Bordeaux ile 34 milyon euro bonservis bedeline anlaştığı kaydedilmişti.