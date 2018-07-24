Roma'nın Malcolm transferinde film gibi gelişme!

Roma'nın kadrosuna katmaya hazırlandığı Malcolm transferinde flaş bir gelişme yaşandı.
Roma, Malcolm'u transfer etmek için Bordeaux ile prensip anlaşmasına vardı. Brezilyalı oyuncu, sağlık kontrolünden geçmek için Roma'ya gitmek üzere havaalanına gitti.
BARCELONA SON ANDA DEVREYE GİRDİ
Katalan ekibi Barcelona, son anda Bordeaux ile iletişime geçti ve Malcolm'a talip olduğunu bildirdi. Bu gelişmenin ardından Bordeaux anlaşmayı iptal etti.
HAVAALANINDA BEKLİYOR
Sky Sports'ta yer alan haberde; Malcolm'u karşılamak için çok sayıda Romalı taraftarın da havaalanında beklediği belirtildi.
Roma'nın Malcolm için Bordeaux ile 34 milyon euro bonservis bedeline anlaştığı kaydedilmişti.
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Roma, Malcolm'u transfer etmek için Bordeaux ile prensip anlaşmasına vardı. Brezilyalı oyuncu, sağlık kontrolünden geçmek için Roma'ya gitmek üzere havaalanına gitti.
BARCELONA SON ANDA DEVREYE GİRDİ
Katalan ekibi Barcelona, son anda Bordeaux ile iletişime geçti ve Malcolm'a talip olduğunu bildirdi. Bu gelişmenin ardından Bordeaux anlaşmayı iptal etti.
HAVAALANINDA BEKLİYOR
Sky Sports'ta yer alan haberde; Malcolm'u karşılamak için çok sayıda Romalı taraftarın da havaalanında beklediği belirtildi.
Roma'nın Malcolm için Bordeaux ile 34 milyon euro bonservis bedeline anlaştığı kaydedilmişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın