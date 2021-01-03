Roma'nın kurtarıcısı Dzeko oldu

İtalya Serie A'nın 15. haftasında Roma ile Sampdoria karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Roma'nın kurtarıcısı Dzeko oldu
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03 Ocak 2021 18:57
İtalya Serie A'nın 15. hafta mücadelesinde Roma ile Sampdoria karşı karşıya geldi. Roma maçı tek golle kazandı.

Karşılaşmada Roma'nın golü 72. dakikada Dzeko'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Roma puanını 30'a yükseltti ve üst üste 2. galibiyetini aldı. Sampdoria ise 17 puanla 11. sırada kaldı.

Roma, Serie A'nın 16. haftasında Crotone deplasmanına gidecek. Sampdoria ise aynı haftada Inter'i sahasında konuk edecek.



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