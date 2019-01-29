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Roma'nın Domagoj Vida teklifi belli oldu

Serie A ekiplerinden Inter ile Roma, Beşiktaş'ın stoperi Domagoj Vida'yı gündemlerine aldı. Roma'nın yaptığı teklif ortaya çıktı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Roma'nın Domagoj Vida teklifi belli oldu
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29 Ocak 2019 17:45
Devre arası transfer döneminde Ryan Babel, Vagner Love ve Pepe ile yollarını ayıran Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalya basınından Sky Italia'da yer alan habere göre; Serie A ekipleri Roma ve Inter, Domagoj Vida ile ilgileniyor.

Miranda'nın Monaco'ya transfer olması durumunda Inter'in Domagoj Vida'yı kadrosuna katmak için girişimde bulunacağı belirtildi.

ROMA'DAN 7,5 MİLYON €'LUK TEKLİF

Öte yandan BipSpor'un iddiasına göre Roma, Beşiktaş'a Vida için 7,5 milyon euroluk teklif yaptı. Ancak siyah-beyazlı kulüp, 10 milyon euronun altında bir rakamı kabul etmeyeceğini İtalyan ekibine bildirdi. 

Bu arada spor yazarı Serdar Ali Çelikler ise Domagoj Vida'nın Inter'e transfer olacağını iddia etti.

Beşiktaş ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon 23 maçta oynadı.

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