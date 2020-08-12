Roma'nın Cengiz ve Kluivert hedefi: 50 milyon



Roma'da geçtiğimiz sezon hem sakatlık hem de şans bulamaması sebebiyle fazla forma şansı bulamayan ve takımdan ayrılmak istediği belirtilen Milli futbolcumuz Cengiz Ünder ile birlikte Justin Kluivert için teklif beklendiği iddia edildi.



İtalyan basını, Roma'nın ciddi bonservis bedelleri ödeyerek kadrosuna kattığı Cengiz Ünder ile Justin Kluivert'in önümüzdeki sezon başkent ekibinde kalmasının her geçen gün zorlaştığını yazdı. İki ismin de iyi teklifler gelirse takımdan ayrılma isteklerini kulübe ilettiği ve Roma'nın bonservis bedeli olarak toplam 50 milyon euro hedeflediği iddia edildi.



Özellikle Premier Lig kulüplerinin her iki oyuncunun peşinde olduğu iddia edilirken Cengiz Ünder için en az 30, Kluivert için de 20 milyon euro'nun konuşulduğu ifade ediliyor.



Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, geçen sezon takımıyla çıktığı 23 maçın 13'ünde ilk 11de sahaya çıkmış, 3 gol kaydederek takımına katkı sağlamıştı. Hollandalı efsane Patrick Kluivert'ın oğlu Justin ise Roma formasıyla çıktığı toplam 31 maçta 7 gol 1 asist kaydetti.



Cengiz Ünder, 2017 yılında Başakşehir'den Roma'ya 14.25 milyon euro'ya Roma'ya transfer olurken Justin Kluivert ise 2018 yılında Ajax'tan kadroya katılmış ve 17.25 milyon euroluk bonservis bedelini İtalyan ekibine ödetmişti.



