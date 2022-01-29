Roman Bürki transferinde flaş gelişme

Kaleci transferi için yoğun mesai harcayan Galatasaray'da daha önce anlaşmaya varılan Roman Bürki transferinde flaş bir gelişme yaşandı.



Blick'in haberine göre, Roman Bürki'nin Galatasaray'a transferinde tarafların anlaşma sağlayamadığı ve transferin iptal olduğu aktarıldı.



Galatasaray Başkanı Burak Elmas daha önce yaptığı açıklamada oyuncu tarafıyla anlaştıklarını belirtmişti.





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