Roman Bürki transferinde flaş gelişme

Galatasaray'da daha önce anlaşamaya varıldığı belirtilen Borussia Dortmund'un kalecisi Roman Bürki transferinin iptal olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Roman Bürki transferinde flaş gelişme
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ocak 2022 20:24
Kaleci transferi için yoğun mesai harcayan Galatasaray'da daha önce anlaşmaya varılan Roman Bürki transferinde flaş bir gelişme yaşandı.

Blick'in haberine göre, Roman Bürki'nin Galatasaray'a transferinde tarafların anlaşma sağlayamadığı ve transferin iptal olduğu aktarıldı. 

Galatasaray Başkanı Burak Elmas daha önce yaptığı açıklamada oyuncu tarafıyla anlaştıklarını belirtmişti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.