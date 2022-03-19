Roman Abromavich için Göztepe iddiası

AB, ABD ve İngiltere'nin yanı sıra dünyanın pek çok ülkesinde yaptırımlara maruz kalan Roman Abramovich için İngiliz ve İspanyol basınında çok ilginç iddialar ortaya atılmaya başlandı. Ünlü milyarderin bu süreçte iki kez Türkiye'yi ziyaret etmesi bomba haberlerin de ortaya atılmasına neden oldu.



"CHELSEA'DEN SONRA GÖZTEPE"



İngiliz basını Rus oligarka ait iki mega yatın Türkiye'ye doğru yola çıktığını duyurdu. Karadağ'da bulunan Solaris isimli yatla, Cezayir açıklarında bulunan Eclipse isimli yatın İstanbul Boğazı'ndan geçerek Rusya'ya yol alacakları belirtildi.



Haberde şu önemli ayrıntılara yer verildi: "Ünlü Rus işadamı Roman Abramovich de Türkiye'de daha kalıcı işler yapmak için bir futbol takımı satın almayı planlıyor. Roman Abramovich'in 2003'teki Chelsea gibi 1950'lerden beri lig şampiyonluğu kazanmamış olan Göztepe Spor Kulübü için teklif verebileceği tahmin ediliyor. Abramovich, Chelsea'nin satışından sonra bu konudaki planlarını yürürlüğe koyacak."



SÜRE DOLDU



Chelsea için teklif verme süresi dün gece sona erdi. Kulübün satışını üstlenen ABD'li Raine Group, çok sayıda teklif bulunduğunu ve bunların sayısını 4'ü düşürmeyi planladığını söyledi. İngiliz basını, Müslüman karşıtı görüşleriyle bilinen Ricketts Ailesi'nin satış için ön plana çıktığını da vurguladı.



ABD'DE 1.3 MİLYAR DOLAR



Rus milyarder Roman Abramovich'in 2001 ve 2016 yılları arasında ABD şirketlerine gizlice en az 1,3 milyar dolar yatırım yaptığı iddia edildi. Söz konusu şirketlerin kurumsal yapılarında sürekli değişiklik yaparak, bu durumu gizledikleri de öne sürüldü.



PORTEKİZ'E GİDEBİLİR



Portekiz basını Abramovich'in, Portekiz'e seyahat etmesi konusunda bir kısıtlama olmadığını duyurdu. Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva, Portekiz'in Rus oligark Abramovich'e karşı AB düzeyinde kararlaştırılan tüm yaptırımları uygulayacağını ancak vatandaş olduğu için ülkeye girişini yasaklayamayacağını söyledi.





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