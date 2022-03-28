Roman Abramovich, zehirlendi!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sebebiyle yaptırımlara uğrayan ve Chelsea'deki yöneticiliğinden men edilen Roman Abramovich, iki ülke arasındaki barış müzakerelerine katılan ekipte bulunuyordu.



Wall Street Journal'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde vücudunda farklı belirtiler saptanan Abramovich'in, bu toplantılardan birinde zehirlendiği düşünülüyor.



HAYATİ TEHLİKESİ YOK



Abramovich'in dışında iki diğer müzakerecide de benzer semptomlar görüldüğü ancak 3 ismin de hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.



Abramovich'in, Ukrayna'nın başkentindeki müzakerelerin ardından gözlerinde kırmızılık, cildinde kuruma ve soyulma gibi belirtiler gösterdiği belirtildi. Rusya cephesinde bu teşebbüsün direkt Moskova yönetimine yönelik bir hamle olarak algılandığı ve müzakereleri baltalamaya çalışan güçlerin bu eylemi yaptığı düşüncesinin hakim olduğu ifade edildi.



2003 yılında satın aldığı Chelsea Kulübü'nü satın alan Roman Abramovich, geçtiğimiz haftalarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan yakın ilişkileri sebebiyle yaptırıma çarptırılarak Chelsea yönetiminden men edilmişti.





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