Roman Abramovich: 'Kadın futbolunu desteklemeliyiz'

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin sahibi Rus iş adamı Roman Abramovich, kadın futbolu hakkında açıklamalarda bulundu.



Kulüplerin kadın futbolunu desteklemesi gerektiğini vurgulayan Roman Abramovich, "Kadın futbol takımı, Chelsea'nin önemli bir parçası ve kulüp olarak ne olduğumuzu açıkça yansıtıyor. Kulüplerin kadın futbolunu desteklememesi ve başarı için fırsat vermemesi için hiçbir neden göremiyorum." şeklinde konuştu.



Kadın futbolunun kendisi için bir prensip meselesi olduğunu dile getiren Abramovich, "Bu, benim için bir prensip meselesi ama bir yandan da kadın futboluna baktığımızda orada büyük bir potansiyel olduğunu görüyoruz. Kadın futbolu, erkek futbolunun aldığı kadar destek alsaydı en az o kadar başarılı olurdu." dedi.



Kadın futboluna yaptıkları yatırımın karşılığını aldıklarını söyleyen Rus iş adamı, "Yatırımımızın karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Kadın futbol takımımızın başarısı, kaynaklarla ve doğru liderlikle nelerin başarılabileceğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.



