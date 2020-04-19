Romalı futbolcular 4 aylık maaşlarından feragat etti

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'da forma giyen futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) acil durumunun getirdiği zorlukların aşılabilmesi için çalışan kulüpleri yararına bu sezona ait 4 aylık maaşlarından feragat etti.Roma Kulübünün Twitter hesabından "AS Romalı Oyuncular" imzasıyla paylaşılan açık mektupta, "" ifadeleri kullanıldı.Oyuncuların, kulüp üst yöneticisi (CEO) Guido Fienga'ya yazdığı mektupta, kulübe yardımcı olmak maksadıyla mali destek önerdiklerini, bu kapsamda bu sezona ait 4 aylık maaşlarından feragat ettiklerini açıkladığı belirtildi.Öte yandan, Serie A takımlarından Brescia'nın başkanı Massimo Cellino da Kovid-19 testinin pozitif çıktığını kaydetti.