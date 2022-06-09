Romain Saiss transferinde 'dev' sürpriz

Beşiktaş'ın her konuda anlaştığı ve imza için geri sayıma geçtiği 32 yaşındaki Faslı stoperilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.Fransız BN Sport web sitesi, Roman Saiss'in yaz transfer döneminde teknik direktörügelecek sezonda takımı yeniden inşa etmek istediğiteklif aldığını iddia etti. Site daha önce Angers'te oynayan Faslı yıldız için,veda devrede olduğu ile ilgili bir haber yapmıştı.Beşiktaş'ın imza aşamasına geldiği Romain Saiss'in ne yönde bir karar vereceğine henüz karar vermediği ifade edildi.