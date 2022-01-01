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Romain Saiss'ten itiraf: "O golü ben atmadım"

Beşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss, Belçika'ya attığı golün kendisine yazılmaması gerektiğini söyledi.

Romain Saiss'ten itiraf: 'O golü ben atmadım'
Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Saiss, Dünya Kupası'nda Fas'ın Belçika'ya karşı attığı açılış golünün takım arkadaşı Abdelhamid Sabiri'ye verilmesi gerektiğini açıkladı.

Gol, FIFA tarafından Sampdoria'nın oyun kurucusuna değil, Beşiktaş'ın stoperine yazıldı. Saiss, Le Matin gazetesine verdiği demeçte; "Umarım FIFA, Sabiri'nin yirmi altıncı yaş gününde attığı golü kabul eder" ifadelerini kullandı.

Fas, Dünya Kupası'ndaki son grup maçında Kanada ile karşılaşacak.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
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3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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