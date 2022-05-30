Romain Saiss'te transferinde Nabil Dirar faktörü

DIRAR İLE GÖRÜŞTÜ

GEÇEN SEZON DA İSTENMİŞTİ

Teknik direktör Valerien Ismael'in 3'lü savunmasına uygun stoper arayışlarını dört koldan sürdüren Beşiktaş rotayı İngiltere'ye çevirdi. Siyah-Beyazlılar, Wolverhampton ile sözleşmesi sona ereniçin harekete geçti.Yönetimin, 32 yaşındaki Faslı yıldızın menajeriyle temasa geçerek resmi teklifini ilettiği öğrenildi. Wolverhampton'dan kesin olarak ayrılma kararı alan Saiss'e 4-5 kulüpten daha teklif geldiği, tecrübeli savunmacının kararını kısa süre içinde vereceği belirlendi. Geride bıraktığımız sezon Premier Lig'de 31 maça çıkan Romain Saiss rakip ağlara 2 gol gönderdi. Faslı futbolcunun Beşiktaş'tan teklif aldıktan sonra, bir dönem Fenerbahçe formasını giyen ve milli takımdan arkadaşı olangörüşerek Siyah-Beyazlılar hakkında bilgi aldığı öğrenildi.Romaın Saiss'in ismi geçtiğimiz sezonun başında da Beşiktaş ile anılmıştı. O dönemde de bonservisi elinde olan yıldız futbolcu, Wolverhampton'a 1 yıllık imza atmış ve takımında kalmayı tercih etmişti. Fransa'da Clermont takımında profesyonel kariyerine başlayan Romain Saiss ardından Le Havre ve Angers formalarını giydi. Sol ayaklı stoper son 6 yılını ise İngiltere'de geçirdi.