Beşiktaşıın tecrübeli stoperi Romain Saiss, Galatasaray derbisinde kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.



Ümraniyespor maçında başarılı bir görüntü ortaya koyan Faslı oyuncu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Evimizde özel ve kıymetli bir maç oynayacağız. Derbiyi kazanmayı çok istiyoruz. Böyle maçları kazanmak çok önemlidir. Hafta boyunca derbiye hazırlanacağız ve 3 puan kazanmaya çalışacağız" dedi.





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