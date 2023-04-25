Romain Saiss: "Kıymetli bir maç olacak"

Beşiktaşıın deneyimli stoperi Romain Saiss, Galatasaray derbisi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Romain Saiss: 'Kıymetli bir maç olacak'
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25 Nisan 2023 12:33
Romain Saiss
Romain Saiss
Beşiktaş
Beşiktaşıın tecrübeli stoperi Romain Saiss, Galatasaray derbisinde kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Ümraniyespor maçında başarılı bir görüntü ortaya koyan Faslı oyuncu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Evimizde özel ve kıymetli bir maç oynayacağız. Derbiyi kazanmayı çok istiyoruz. Böyle maçları kazanmak çok önemlidir. Hafta boyunca derbiye hazırlanacağız ve 3 puan kazanmaya çalışacağız" dedi. 

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